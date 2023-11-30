В Госдуме связали введение согласия мужа на аборт с разводом

Депутат Останина: введение согласия мужа на аборт может привести к разводу

Мужчина вправе обсудить решение об аборте, но последнее слово должно быть за женщиной. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась о введении согласия мужа на аборт председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Внутрисемейные отношения — вещь сложная. Любое вмешательство в принимаемое решение, если мы законодательно обяжем, чтобы было письменное согласие мужчины, может привести к распаду семьи», — заявила Останина.

Выносить в публичную плоскость и обязывать женщину приносить письменное согласие мужа, мне кажется, это такая дремучесть, которая непозволительна в цивилизованном обществе Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат убеждена, что женщина сама может решить — советоваться ей с мужчиной или нет.

«Природа наделила женщину этой миссией (рожать — прим. "Ленты.ру"). И эта природная миссия будет ею исполняться только в том случае, если она сочтет, что рядом с ней находится надежный мужчина», — заключила Останина.

Ранее предлагающий запретить аборты частным клиникам новгородский губернатор Андрей Никитин заявил, что вопрос равенства прав должен учитываться в том числе и в вопросе рождения ребенка. По его словам, мнение мужчин должно учитываться в ситуации репродуктивного выбора.

27 октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам осуществлять искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован.

