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16:29, 29 ноября 2023Россия

Выступающий против абортов губернатор заявил о равенстве прав мужчин и женщин

Новгородский губернатор Никитин порассуждал о равенстве прав мужчин и женщин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Предлагающий запретить аборты частным клиникам новгородский губернатор Андрей Никитин в интервью «Ведомостям» порассуждал о равенстве мужчин и женщин.

По мнению Никитина, вопрос равенства прав должен учитываться в том числе и в вопросе рождения ребенка.

«Мнение мужчин должно учитываться в ситуации репродуктивного выбора. Это вопрос о равенстве прав», — заявил он.

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По данным ООН, во всем мире ежедневно около 800 женщин не переживают беременность или роды. Такая ситуация свойственна для стран с низким уровнем дохода населения.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак отмечал, что о запретах легко говорят люди, которые не имеют отношения к медицине и охране здоровья.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, также занимающий должность председателя комиссии по социальной политике, предлагал запретить аборты в частных клиниках на федеральном уровне. Кроме того, меры против абортов ввели или обсуждают 11 российских регионов.

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