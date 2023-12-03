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13:59, 3 декабря 2023Россия

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность
СюжетДетские пособия:

Фото: Unsplash

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность. Соответствующий комментарий публикует «Говорит Москва».

«Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», — заявил он.

При этом депутат объяснил, что внутри этой концепции стоит понимать не только рождение детей, но и процедуру «обрусения», формирование народа в силу миграционных потоков. «Это не наказание — это способ решения проблемы», — заключил он.

Ранее в декабре в Госдуме предложили способ борьбы с фиктивными разводами ради детских пособий. По мнению депутата, из-за низких доходов семьям приходится идти на ухищрения, чтобы получить поддержку государства.

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      Екатерина Ештокина
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