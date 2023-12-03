ОАЭ профинансируют решение проблем нехватки воды

ОАЭ направят 150 миллионов долларов на решение проблем нехватки воды

ОАЭ направят 150 миллионов долларов на решение проблем, связанных с нехваткой воды. Об этом со ссылкой на председательство 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) сообщает ТАСС.

Указанное финансирование планируется выделить на поддержку проектов по обеспечению водной безопасности в наиболее уязвимых по этому вопросу странах.

Также на мероприятии министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о внесении 100 миллионов долларов в трастовый фонд Всемирного банка, финансирующего проекты по сокращению выбросов метана и попутного нефтяного газа.

В ноябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам COP28 заявил, что человечество переживает климатический коллапс. По его словам, «рекордное потепление должно заставить мировых лидеров вздрогнуть» и «должно побудить их к действиям».