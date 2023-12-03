Почти половина россиян отказалась от просмотра новогодних огоньков

SuperJob: 45 процентов россиян не смотрят новогодние огоньки по ТВ

45 процентов россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору. Об этом со ссылкой на опрос портала SuperJob сообщает РБК.

Согласно последнему опросу, новогодние передачи по ТВ планируют смотреть 11 процентов россиян, включать их для фона — 33 процента. Остальные — 45 процентов — не планируют просмотр новогодних огоньков. Среди последней категории опрошенных преобладали бездетные и люди с высоким доходом.

Издание отмечает, что четыре года назад доля россиян, отказавшихся от просмотра новогодних огоньков, составляла 38 процентов.

В ноябре «Известия» со ссылкой на данные Росстата за октябрь 2023-го и октябрь 2022-го сообщили, что за год ингредиенты для салатов оливье и селедка под шубой подорожали на шесть и четыре процента соответственно.