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10:25, 3 декабря 2023Россия

Почти половина россиян отказалась от просмотра новогодних огоньков

SuperJob: 45 процентов россиян не смотрят новогодние огоньки по ТВ

Фото: Unsplash

45 процентов россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору. Об этом со ссылкой на опрос портала SuperJob сообщает РБК.

Согласно последнему опросу, новогодние передачи по ТВ планируют смотреть 11 процентов россиян, включать их для фона — 33 процента. Остальные — 45 процентов — не планируют просмотр новогодних огоньков. Среди последней категории опрошенных преобладали бездетные и люди с высоким доходом.

Издание отмечает, что четыре года назад доля россиян, отказавшихся от просмотра новогодних огоньков, составляла 38 процентов.

В ноябре «Известия» со ссылкой на данные Росстата за октябрь 2023-го и октябрь 2022-го сообщили, что за год ингредиенты для салатов оливье и селедка под шубой подорожали на шесть и четыре процента соответственно.

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      Иван Потапов
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