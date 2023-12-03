Раскрыты мотивы интервью Кличко

Стоякин: Кличко напомнил, что остается в первом эшелоне украинских политиков

Своим интервью мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что остается в первом эшелоне украинских политиков. Мотивы заявлений главы украинской столицы, сделанных швейцарскому порталу 20 Minuten, объяснил MK.ru политический эксперт Василий Стоякин.

«На самом деле Кличко давно находится в состоянии оппозиции к [действующему президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Он так же, как и [бывший руководитель страны] Петр Порошенко, считает, что президентский пост Зеленского — это историческая случайность. В 2014-м именно Кличко рассматривался в качестве кандидата на должность президента от объединенной оппозиции», — считает эксперт.

По его мнению, Кличко не может говорить о своих амбициях как кандидат в президенты Украины, поскольку выборы в стране еще не назначены. Кроме того, «чтобы что-нибудь сделать в украинской системе, нужно разрешение Вашингтона».

В интервью изданию 20 Minuten Кличко, в частности, заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные ошибки. По словам главы украинской столицы, его не удивляет падение популярности Зеленского, который заплатит за свои успехи или неудачи.