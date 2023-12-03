Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 3 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты мотивы интервью Кличко

Стоякин: Кличко напомнил, что остается в первом эшелоне украинских политиков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Своим интервью мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что остается в первом эшелоне украинских политиков. Мотивы заявлений главы украинской столицы, сделанных швейцарскому порталу 20 Minuten, объяснил MK.ru политический эксперт Василий Стоякин.

«На самом деле Кличко давно находится в состоянии оппозиции к [действующему президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Он так же, как и [бывший руководитель страны] Петр Порошенко, считает, что президентский пост Зеленского — это историческая случайность. В 2014-м именно Кличко рассматривался в качестве кандидата на должность президента от объединенной оппозиции», — считает эксперт.

По его мнению, Кличко не может говорить о своих амбициях как кандидат в президенты Украины, поскольку выборы в стране еще не назначены. Кроме того, «чтобы что-нибудь сделать в украинской системе, нужно разрешение Вашингтона».

В интервью изданию 20 Minuten Кличко, в частности, заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные ошибки. По словам главы украинской столицы, его не удивляет падение популярности Зеленского, который заплатит за свои успехи или неудачи.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Хуситы возобновят удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в Газе

      В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта мобилизованных

      Россиянин поехал в Монголию и описал переход границы фразой «та еще жесть»

      В Дагестане школьников отправили учиться в строительные вагоны

      Названы особенности ведения боевых действий в зоне СВО в снегопад

      Озвучены слова Киссинджера о главной проблеме в отношениях России и США

      В Германии указали на неспосбность Запада победить Россию на Украине

      Ударивших подростка ножом в шею показали на видео в наручниках

      СКА победил магнитогорский «Металлург» и выиграл 11-й матч в КХЛ подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости