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09:22, 3 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин напал на пассажиров автобуса и устроил массовую драку

В Челябинской области три человека пострадали при нападении в автобусе

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В Челябинской области мужчина напал на пассажиров в салоне автобуса. Об этом сообщила региональная полиция во «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (17:00 по московскому) в субботу, 2 декабря, в Увельском районе.

Зачинщик конфликта в состоянии алкогольного опьянения и с предметом, похожим на холодное оружие в руках, устроил дебош — начал ломать кресла и двери. Позднее в салоне началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку. В результате пострадали три человека, один из них получил резаные раны.

Нападавший скрылся с места преступления, однако впоследствии был задержан сотрудниками ГАИ у лесополосы.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами и попал на видео. Как рассказали очевидцы происшествия, конфликт случился после того, как мужчина решил проехать остановку. Одна из пассажирок попросила его открыть двери, но ее просьба не была выполнена.

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      Варвара Кошечкина
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