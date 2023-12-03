Россиянин напал на пассажиров автобуса и устроил массовую драку

В Челябинской области три человека пострадали при нападении в автобусе

В Челябинской области мужчина напал на пассажиров в салоне автобуса. Об этом сообщила региональная полиция во «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (17:00 по московскому) в субботу, 2 декабря, в Увельском районе.

Зачинщик конфликта в состоянии алкогольного опьянения и с предметом, похожим на холодное оружие в руках, устроил дебош — начал ломать кресла и двери. Позднее в салоне началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку. В результате пострадали три человека, один из них получил резаные раны.

Нападавший скрылся с места преступления, однако впоследствии был задержан сотрудниками ГАИ у лесополосы.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами и попал на видео. Как рассказали очевидцы происшествия, конфликт случился после того, как мужчина решил проехать остановку. Одна из пассажирок попросила его открыть двери, но ее просьба не была выполнена.