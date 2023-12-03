Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 3 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка отправила шесть килограммов золота онлайн-ведунье для снятия порчи

Shot: жительница Омска отправила шесть кг золота онлайн-ведунье для снятия порчи

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Жительница Омска отправила шесть килограммов золота онлайн-ведунье для снятия порчи. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, прорицательница из подмосковных Мытищ, ведущая свою деятельность в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), выманила у россиянки более двух миллионов рублей.

В соцсети она написала 40-летней женщине и объявила, что у той очень много негативной энергии в ауре, от которой нужно срочно избавляться.

Напуганная омичка решила действовать и поинтересовалась у ведуньи, что нужно для очищения. Та сначала рекомендовала россиянке отправить ей все золотые украшения, которые у нее есть. Колдунья подкрепила свой посыл тем, что золото — негативный металл и пока он рядом, почистить ауру не выйдет.

У жительницы Омска набралось шесть килограммов золота, все богатство она выслала ведунье на указанный адрес — в подмосковный город Щелково. Как только женщина рассталась с «роковым металлом», прорицательница заявила, что карма клиентки почистилась автоматически.

Именно тогда россиянка поняла, что ее обманули. Она потребовала ювелирные изделия обратно. Ее наставница объявила, что вернет украшения, если просветленная заплатит ей 430 тысяч рублей. Та согласилась, но попросила ювелирку вперед.

Ведунья прислала только килограмм золота. По трек-номеру омичка выяснила, что мошенница делала отправление из подмосковных Мытищ, и пошла с добытыми сведениями в полицию. Однако в правоохранительных органах россиянке отказали в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла кредит после беседы с мошенниками.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно готовиться к плохим новостям» Генсек НАТО заявил о критической ситуации на Украине из-за нехватки помощи Запада

      Израиль использовал «Евангелие» для ударов по ХАМАС

      Россиянка отправила шесть килограммов золота онлайн-ведунье для снятия порчи

      Почти половина россиян отказалась от просмотра новогодних огоньков

      Стало известно о взятом в плен российской ДРГ украинском пограничнике

      В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации беспилотником пяти боевиков ХАМАС

      Во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны

      Москалькова заявила о подготовке посещения российских военнопленных

      За крышевание продающей наркотики ОПГ задержан экс-начальник отдела полиции

      Момент аварии с участием Басты попал на видео в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости