Россиянка отправила шесть килограммов золота онлайн-ведунье для снятия порчи

Shot: жительница Омска отправила шесть кг золота онлайн-ведунье для снятия порчи

Жительница Омска отправила шесть килограммов золота онлайн-ведунье для снятия порчи. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, прорицательница из подмосковных Мытищ, ведущая свою деятельность в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), выманила у россиянки более двух миллионов рублей.

В соцсети она написала 40-летней женщине и объявила, что у той очень много негативной энергии в ауре, от которой нужно срочно избавляться.

Напуганная омичка решила действовать и поинтересовалась у ведуньи, что нужно для очищения. Та сначала рекомендовала россиянке отправить ей все золотые украшения, которые у нее есть. Колдунья подкрепила свой посыл тем, что золото — негативный металл и пока он рядом, почистить ауру не выйдет.

У жительницы Омска набралось шесть килограммов золота, все богатство она выслала ведунье на указанный адрес — в подмосковный город Щелково. Как только женщина рассталась с «роковым металлом», прорицательница заявила, что карма клиентки почистилась автоматически.

Именно тогда россиянка поняла, что ее обманули. Она потребовала ювелирные изделия обратно. Ее наставница объявила, что вернет украшения, если просветленная заплатит ей 430 тысяч рублей. Та согласилась, но попросила ювелирку вперед.

Ведунья прислала только килограмм золота. По трек-номеру омичка выяснила, что мошенница делала отправление из подмосковных Мытищ, и пошла с добытыми сведениями в полицию. Однако в правоохранительных органах россиянке отказали в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла кредит после беседы с мошенниками.