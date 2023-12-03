Российские ВС захватили под Артемовском удерживаемые с весны позиции ВСУ
Военкор Рожин: ВС РФ под Артемовском захватили позиции ВСУ, удерживаемые с весны
Подразделения российской армии захватили под Артемовском удерживаемые с весны позиции ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
Также он сообщает о «серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава, жалующегося на отсутствие подкреплений и ротации».
Как ранее рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнуто, взятие Артемовска обезопасить Донецкую республику от ударов ВСУ.