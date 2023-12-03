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02:30, 4 декабря 2023Бывший СССР

Российские ВС захватили под Артемовском удерживаемые с весны позиции ВСУ

Военкор Рожин: ВС РФ под Артемовском захватили позиции ВСУ, удерживаемые с весны

Подразделения российской армии захватили под Артемовском удерживаемые с весны позиции ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

Также он сообщает о «серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава, жалующегося на отсутствие подкреплений и ротации».

Как ранее рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнуто, взятие Артемовска обезопасить Донецкую республику от ударов ВСУ.

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      Марина Совина
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