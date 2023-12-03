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12:27, 3 декабря 2023Культура

Ротару вывезла своего 29-летнего внука с Украины

«Утро.ру»: певица Ротару вывезла своего 29-летнего внука Евдокименко с Украины

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певица София Ротару вывезла своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко с Украины. Об этом со ссылкой на СМИ пишет «Утро.ру».

Издание уверяет, что за отправку за пределы Украины своего внука певица «отдала солидную сумму и сейчас за границей она оплачивает наследнику буквально все».

По данным «Утро.ру,» в настоящее время Евдокименко выступает под творческим псевдонимом SHMN.

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что российские олигархи готовы выплачивать многомиллионные гонорары Ротару, хотя понимают, что исполнительница не приедет в Россию.

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      Иван Потапов
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