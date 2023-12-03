Сирены воздушной тревоги включили в южной части Израиля

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в южной части Израиля

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, включили в южных районах Израиля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как уточнили военные в ночь с субботы на воскресенье, со 2 на 3 декабря, в южной части страны прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявили о пуске ракет по Тель-Авиву. Сообщалось, что они ообстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ «на сионистскую резню мирных жителей».

Израиль объявил о возобновлении военных действий в Газе в полную силу из-за нарушения ХАМАС условий гуманитарной паузы.