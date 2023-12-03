Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 3 декабря 2023Мир

Сирены воздушной тревоги включили в южной части Израиля

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в южной части Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmad Hasaballah / Global Look Press

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, включили в южных районах Израиля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как уточнили военные в ночь с субботы на воскресенье, со 2 на 3 декабря, в южной части страны прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявили о пуске ракет по Тель-Авиву. Сообщалось, что они ообстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ «на сионистскую резню мирных жителей».

Израиль объявил о возобновлении военных действий в Газе в полную силу из-за нарушения ХАМАС условий гуманитарной паузы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не позволим врагам разделить или ослабить нас» Глава Пентагона заявил, что США не допустят победы России на Украине

      В НАТО призвали готовиться к ухудшению конфликта на Украине

      Российские военные отразили атаки трех бригад ВСУ

      Россиян предупредили о штрафе за кражу снега

      Российские военные уничтожили до 110 военных ВСУ

      ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ

      В России объяснили попытки США напугать Европу проигрышем Украины

      Сирены воздушной тревоги включили в южной части Израиля

      На Западе раскрыли последствия продолжения конфликта на Украине

      Палестина призвала возбудить дела против «израильских военных преступников»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости