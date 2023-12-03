SpaceNews: компания SpaceX приобрела поставщика парашютов Pioneer Aerospace

Федеральный суд по делам о банкротстве в штате Флорида (США) одобрил приобретение компанией SpaceX поставщика парашютов Pioneer Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

Производитель парашютов для космического корабля SpaceX Crew Dragon и ряда марсианский миссий НАСА обошелся компании в 2,2 миллиона долларов.

Издание отмечает, что особенную ценность для SpaceX представляют права на интеллектуальную стоимость, которыми владеет Pioneer Aerospace — компания более чем с полувековой историей.

SpaceNews со ссылкой на источник пишет, что целью приобретения SpaceX производителя парашютов стало сохранение цепочки поставок, так как поиск нового производителя обошелся бы дороже, чем приобретение старого.

В ноябре SpaceX в американском штате Техас провела вторые летные испытания перспективной многоразовой транспортной системы Starship.