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00:30, 3 декабря 2023Наука и техника

SpaceX приобрела поставщика парашютов

SpaceNews: компания SpaceX приобрела поставщика парашютов Pioneer Aerospace

Фото: Go Nakamura / Reuters

Федеральный суд по делам о банкротстве в штате Флорида (США) одобрил приобретение компанией SpaceX поставщика парашютов Pioneer Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

Производитель парашютов для космического корабля SpaceX Crew Dragon и ряда марсианский миссий НАСА обошелся компании в 2,2 миллиона долларов.

Издание отмечает, что особенную ценность для SpaceX представляют права на интеллектуальную стоимость, которыми владеет Pioneer Aerospace — компания более чем с полувековой историей.

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SpaceNews со ссылкой на источник пишет, что целью приобретения SpaceX производителя парашютов стало сохранение цепочки поставок, так как поиск нового производителя обошелся бы дороже, чем приобретение старого.

В ноябре SpaceX в американском штате Техас провела вторые летные испытания перспективной многоразовой транспортной системы Starship.

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      Иван Потапов
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