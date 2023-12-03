США не добились ответа от КНР по возобновлению контакта по военной линии

Браун: США не получили от КНР ответ по возобновлению контактов по военной линии

США пока не добились от Китайской Народной Республики (КНР) ответа на предложенную идею возобновить контакты по военной линии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Чарльз Браун, слова которого приводит Bloomberg.

Американский генерал признался, что ждет положительного решения от Китая. «Возможность поддерживать диалог, с союзниками ли, с соперниками ли, по-настоящему важна. В случае с соперниками это нужно, чтобы избежать неверной оценки ситуации», — отметил Браун на Форуме национальной обороны имени Рейгана в штате Калифорния.

Он пояснил, что еще до встречи в ноябре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой лидеры договорились возобновить контакты между военными двух стран, он писал начальнику объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли. В тексте Браун призывал вновь ввести в действие каналы связи. Но, как утверждает американский генерал, ему пока не удалось напрямую пообщаться с Лю Чжэньли.

Браун также отметил превосходство США над Китаем в киберпотенциале и технологиях искусственного интеллекта. В то же время он предостерег американцев от того, чтобы «почивать на лаврах».

Браун на форуме в Калифорнии говорил и об Украине. Он заверил, что США, предоставляя помощь Киеву, хотят определить формы окончания кризиса вокруг этого государства.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Кен Кэлверт констатировал, что американские Военно-морские силы количественно отстают от китайских.