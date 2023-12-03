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03:44, 3 декабря 2023Мир

В США признали отставание американских ВМС от китайских

Конгрессмен Кэлверт заявил о намерении ВМС США сократить отставание от Китая

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Кен Кэлверт признал, что американские Военно-морские силы (ВМС) количественно отстают от Китая. По его словам, эту проблему планируют решить с помощью создания беспилотных кораблей, сообщает ТАСС.

«Китай близок к обладанию 400 кораблями, у нас их около 290. Это одна из причин, по которым мы обратились к так называемым беспилотным судам», — заявил конгрессмен.

Он уточнил, что такие корабли значительно дешевле обслуживать, а также они дадут американским военным большую гибкость. Кэлверт добавил, что США испытывают трудности с производственной базой, цепочками поставок и рабочей силой, из-за чего Соединенные Штаты пока также не в состоянии сравняться с КНР по количеству подводных лодок.

Ранее стало известно, что ВМС США долгое время сталкиваются с вопросами технического обслуживания. Отмечается, что для сдерживания Китая Вашингтону необходимо решить эту структурную проблему.

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      Марина Совина
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