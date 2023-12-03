Стало известно о подготовке визита Путина в один из регионов России

Президент Путин на предстоящей неделе посетит один из регионов России

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит один из регионов страны. О подготовке визита стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram.

О каком именно субъекте идет речь, не уточняется. Известно, что также в планах главы государства — участие в заседании Совета по правам человека, мероприятии по случаю Дня Героев Отечества и панельной дискуссии форума «Россия зовет».

«Также в ближайшие дни запланированы международные контакты», — рассказали в программе.

22 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены. «Пока не знаем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, собирается ли глава государства отдохнуть на праздничных каникулах.