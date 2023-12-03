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13:06, 3 декабря 2023Мир

Стало известно о вероятном взрыве в Красном море близ Израиля

ВМС Британии заявили о вероятном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Фото: Unsplash

Центру координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) стало известно об активности беспилотников и вероятном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, отделяющего Аравийский полуостров от африканского побережья. Заявление об этом приводится на сайте организации.

В UKMTO предупредили экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность в сложившейся ситуации.

«В UKMTO поступили сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов, в том числе о взрыве, который, предположительно, произошел в районе Баб-эль-Мандебского пролива на йеменской стороне», — указывалось в сообщении организации.

Других подробностей не приводилось.

Ранее сообщалось, что израильское судно подверглось обстрелу в Аравийском море. В результате инцидента судно загорелось.

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      Анна Щербакова
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