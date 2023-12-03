ЦАХАЛ сообщил о запуске снаряда с территории Сирии и нанес удар по месту пуска

ЦАХАЛ: был зафиксирован запуск из Сирии, артиллерия нанесла удар по месту пуска

Армия обороны Израиля сообщила о зафиксированном запуске снаряда с территории Сирии, артиллерия нанесла удар по месту пуска. Об этом говорится в заявлении израильской армии в Telegram-канале.

«Сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в направлении израильской территории. Запуск не был перехвачен в соответствии с протоколом. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику запуска», — заявили в ЦАХАЛ.

Кроме того, в израильской армии добавили, что была запущена ракета, которая упала на открытой местности в районе Ифты на севере Израиля, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что израильский беспилотник нанес удар по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и «ликвидировал пять террористов», а истребители и вертолеты Израиля нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа, включая шахты туннелей, командные центры и склады оружия.