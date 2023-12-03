Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 3 декабря 2023Мир

ЦАХАЛ сообщил о запуске снаряда с территории Сирии и нанес удар по месту пуска

ЦАХАЛ: был зафиксирован запуск из Сирии, артиллерия нанесла удар по месту пуска
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля сообщила о зафиксированном запуске снаряда с территории Сирии, артиллерия нанесла удар по месту пуска. Об этом говорится в заявлении израильской армии в Telegram-канале.

«Сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в направлении израильской территории. Запуск не был перехвачен в соответствии с протоколом. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику запуска», — заявили в ЦАХАЛ.

Кроме того, в израильской армии добавили, что была запущена ракета, которая упала на открытой местности в районе Ифты на севере Израиля, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что израильский беспилотник нанес удар по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и «ликвидировал пять террористов», а истребители и вертолеты Израиля нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа, включая шахты туннелей, командные центры и склады оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали лидера российской ОПГ. Он связан с делом арестованных из-за роскошной жизни супругов-блогеров

      Необычное место для свадеб в Москве станет доступнее в 2024 году

      Винтовка ОСВ-96 получила новые пробивающие бронетранспортеры НАТО пули

      Кличко согласился со словами Залужного о патовой ситуации для Украины на фронте

      Критиковавшего Зеленского депутата отправили в одиночную камеру

      Гуф решил пропасть до апреля

      Мэр Киева задался вопросом дальнейшего существования Украины

      Леопард сломал клетку и напал на россиянина-хозяина

      Генерал ВСУ пообещал проблемы западным союзникам

      2,5 тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости