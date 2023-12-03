Украинцы пожаловались репортеру Daily Mail Бирреллу на большие потери на фронте

Украинцы пожаловались британскому репортеру Daily Mail Яну Бирреллу на большие потери в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ) и тяжелое положение на фронте.

Журналист посетил Киев и побеседовал с местным населением. Жительница столицы Наталья Драпак рассказала, что Украине потребуется еще миллион человек, чтобы продолжать сражаться.

Она добавила, что многие ее знакомые не вернулись из зоны боевых действий, у людей накапливается усталость из-за сложившейся ситуации.

Биррелл отметил, что подобные проблемы описывают все, с кем он побеседовал. Украинский военный Кирилл Бабий также заявил репортеру, что он устал. «Иногда мы оказываемся в критических ситуациях, невообразимых ситуациях, справиться с ними очень трудно», — поделился боец ВСУ.

В начале ноября председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят сообщил, что в рядах украинской армии резко участились случаи дезертирства, а бойцов в запасе крайне мало.

