В Белом доме поддержали планы Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

Белый дом назвал полезной тактикой намерение Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС

Израиль намерен ликвидировать лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, США считают это полезной тактикой. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции. И это то, на чем сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», — сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке. Глава Пентагона подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа.