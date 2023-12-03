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17:25, 3 декабря 2023Мир

В Белом доме поддержали планы Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

Белый дом назвал полезной тактикой намерение Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль намерен ликвидировать лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, США считают это полезной тактикой. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции. И это то, на чем сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», — сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке. Глава Пентагона подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа.

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      Семен Александров
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