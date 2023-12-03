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21:01, 3 декабря 2023Россия

В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

Омбудсмен Дагестана Ежова призвала изменить воспитание детей после драки девочек

Фото: Mariana Serdynska / Shutterstock / Fotodom

Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова призвала срочно изменить подход к воспитанию после драки девочек. Об этом она написала во «Вконтакте».

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями», — заявила омбудсмен.

Известно, что в сети распространилось видео о том, как две юные девушки избивают сверстницу руками и ногами, повалив на землю. Как установили полицейские, участницами происшествия оказались местные жительницы 16 и 17 лет. Их вместе с родителями доставили в отделение полиции и поставили на учет.

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По словам Ежовой, подросткам, у которых действительно сложилась трудная ситуация, должна быть оказана помощь. При этом она уточнила, что в случае, если проступок осознанный и запланированный, стоит наказывать.

Ранее в МВД Дагестана опровергли связь избиения девочки и сериала «Слово пацана». В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в республике Дагестан две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу и хвастались своим поступком, употребляя фразы из сериала.

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      Екатерина Ештокина
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