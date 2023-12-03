В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта мобилизованных

«Страна»: на митинге в Киеве требовали вернуть домой мобилизованных

Митингующие в Киеве потребовали вернуть с фронта мобилизованных с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом пишет украинское издание «Страна».

Митинг проходил возле городской администрации Киева. На нем прозвучали требования к властям о возвращении домой срочников и мобилизованных, находящихся на фронте с февраля 2022-го.

В ноябре украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о демобилизации, предполагающий демобилизацию для военных спустя полтора года с момента призыва.