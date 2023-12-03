В Китае число неплательщиков по кредитам достигло рекордного уровня

FT: более 8 миллионов китайцев не могут заплатить по кредитам

Рекордное с момента начала пандемии коронавируса число китайцев — более 8 миллионов человек — не смогло заплатить по кредитам, что подчеркнуло глубину экономического спада в Китае. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным китайских судов, около 8,54 миллиона человек в возрасте от 18 до 59 лет официально занесены властями в черный список после неуплаты платежей по различным займам, начиная от ипотечных до бизнес-кредитов.

Как уточняет издание, эта цифра эквивалентна примерно одному проценту взрослых трудоспособных китайцев и выросла с 5,7 ​​до 8,54 миллиона неплательщиков с начала 2020 года — пандемия затормозила экономический рост и сократила доходы населения.

«Безудержный рост числа неплательщиков является результатом не только циклических, но и структурных проблем (...) Ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше», — заявил главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.

Согласно китайскому законодательству, людям, занесенным в черный список, запрещается заниматься рядом видов экономической деятельности, включая покупку авиабилетов и осуществление платежей через мобильные приложения, что представляет собой дальнейшее препятствие для развития экономики, страдающей от замедления темпов роста сектора недвижимости и снижения доверия потребителей.

Ранее стало известно, что иностранцы устроили рекордную распродажу китайских акций. Отмечается, что серьезные проблемы, которые испытывает экономика Китая, начинают влиять на фондовый рынок.