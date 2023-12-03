В Минобороны заявили о поражении бригад ВСУ на купянском направлении

МО РФ: на купянском направлении нанесено поражение 14-й и 25-й бригадам ВСУ

На купянском направлении подразделениями западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что активные действия проходили в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

«Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30», — добавили в Минобороны.

В Минобороны также сообщили, что российские войска поразили в районе Днепропетровска заглубленный командный пункт центра управления и оповещения противовоздушной обороны ВСУ. Пункт принадлежал воздушному командованию ВСУ «Восток».