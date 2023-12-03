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05:13, 3 декабря 2023Россия

В России объяснили попытки США напугать Европу проигрышем Украины

Политолог Солонников: США пытаются напугать ЕС проигрышем Украины без поставок

Фото: Pixabay

Российский политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» объяснил попытку США напугать Европейский союз (ЕС) проигрышем Украины. По его словам, таким образом они пытаются побудить союзников увеличить поддержку Киева.

«Задача — испугать Европу, показать, что сейчас Украина проиграет без увеличения поставок», — заявил эксперт.

Солонников отметил, что в США в настоящее время происходит «финансовый локдаун», поэтому Вашингтон пытается заставить Евросоюз увеличить помощь за его счет. Политолог заключил, что подобная позиция является «чистым торгом».

Ранее директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен выразил мнение, что Вашингтон согласится на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева.

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      Марина Совина
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