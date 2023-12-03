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22:06, 3 декабря 2023Мир

В США похвалили парализующее ВСУ российское оружие

Экс-морпех США Берлетик назвал российские РСЗО «Торнадо-С» преградой для ВСУ
СюжетТорнадо в США:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и «Град» являются серьезной преградой для украинских войск, рассказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. На их эффективность он указал в эфире своего YouTube-канала.

«У них (русских) есть РСЗО "Град", выпускающая по заданной местности огромное количество ракет, уничтожая все на этой площади», — отметил он. Кроме того, по его словам, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мешают украинским беспилотникам достичь цели.

Ранее индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о способности РСЗО «Торнадо-С» накрывать снарядами большие площади и поражать отдельные цели высокоточными боеприпасами. Он добавил, что дальность стрельбы РСЗО теперь составляет 120 километров, что приближает ее к тактическим ракетным комплексам.

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      Марина Совина
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