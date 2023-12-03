В Великобритании заявили о намерении убедить США продолжать помогать Украине

МИД Великобритании заявил о намерении убедить США в продолжении помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе своей поездки в Вашингтон на будущей неделе намерен убеждать власти США продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь. Его слова приводятся в газете The Sun.

Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву.

«Знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, и в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — пояснил глава британского МИД.

По мнению Кэмерона, если сложить вместе экономики стран, поддерживающих Украину, то удастся превзойти Россию.

2 декабря глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о значительном наращивании США финансирования производства снарядов. Он уточнил, что это произошло из-за больших объемов военной помощи Киеву.

Тогда же он подчеркнул, что за время работы Джо Байдена на посту президента США производство артиллерийских боеприпасов в стране выросло в четыре раза.