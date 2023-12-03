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23:18, 3 декабря 2023Мир

Великобритания решила убедить США продолжать помогать Украине

Глава МИД Кэмерон: Британия будет убеждать США продолжать оказывать помощь Киеву
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters

Глава МИД Великобритании во время своего визита в Вашингтон, который состоится на следующей неделе, намерен убедить США в необходимости продолжать предоставлять Украине финансовую и военную поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что сейчас в американских политических кругах ведутся споры относительно помощи Киеву. При этом он выразил уверенность, что «аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, возобладают». «Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — сообщил Кэмерон.

По словам главы британского министерства, экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью. «Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [Россию] в соотношении 30 к 1», — подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал об отчаянной нужде в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

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      Марина Совина
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