Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:25, 3 декабря 2023Забота о себе

Врач назвал способы избежать смертельной болезни

Врач Вялов: проблемы с поджелудочной могут привести к острому панкреатиту

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что при возникновении проблем с поджелудочной железой нужно срочно пройти обследование и при необходимости начать лечение, иначе можно «досидеться до острого панкреатита». Способы избежать серьезного заболевания он назвал в своем Telegram-канале.

«Это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре. Иногда с использованием хирургии», — предупредил медик.

По его словам, 85 процентов случаев панкреатита возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя и плохой работы желчевыводящей системы. Также к данному заболеванию может привести употребление жирной пищи.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы можем в эйфории лгать нашему народу» Мэр Киева заявил о патовой ситуации для Украины и усомнился в ее будущем

      Врач назвал способы избежать смертельной болезни

      В Москве школьница спрыгнула с третьего этажа из-за запрета пойти к подруге

      Стало известно о подготовке визита Путина в один из регионов России

      Раскрыт способ выбирать полезные для здоровья продукты

      Россиян предупредили о возможном распространении китайского вируса-мутанта

      В Турции заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

      Легионером «Спартака» заинтересовались в Турции

      В Дагестане школьницы жестоко избили сверстницу

      Раскрыты планы Израиля на следующий этап конфликта с ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости