Врач назвал способы избежать смертельной болезни

Врач Вялов: проблемы с поджелудочной могут привести к острому панкреатиту

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что при возникновении проблем с поджелудочной железой нужно срочно пройти обследование и при необходимости начать лечение, иначе можно «досидеться до острого панкреатита». Способы избежать серьезного заболевания он назвал в своем Telegram-канале.

«Это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре. Иногда с использованием хирургии», — предупредил медик.

По его словам, 85 процентов случаев панкреатита возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя и плохой работы желчевыводящей системы. Также к данному заболеванию может привести употребление жирной пищи.