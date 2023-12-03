Врач раскрыл россиянам способы избавиться от затяжного кашля

Врач Евгений Попов посоветовал увлажнять воздух для лечения затяжного кашля

Врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов раскрыл россиянам способы избавиться от затяжного кашля. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

По словам специалиста, важно соблюдать лечение, которое назначил доктор, а также стимулировать выработку мокроты обильным теплым питьем. Помимо этого, эксперт посоветовал увлажнять воздух в помещениях, особенно в отопительный сезон. Попов предупредил, что сухой воздух иссушает слизистые дыхательных путей, даже если человек здоров.

Среди прочего, собеседник издания напомнил, что при лечении недуга используются препараты центрального или периферического действия, блокирующие кашлевые рецепторы. Однако Попов уточнил, что при мокром кашле необходимо принимать лекарства, которые делают мокроту более жидкой.

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