Раскрыта опасность лекарств от СДВГ

JAMA Psychiatry: лекарства от СДВГ связаны с риском болезни сердца

Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли опасность лекарств против синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA Psychiatry, частый прием препаратов связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты проанализировали данные 278 027 человек с СДВГ или кому были назначены лекарства от СДВГ, в возрасте от 6 до 64 лет, у которых уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями составил 7,34 на 1000 человеко-лет. В ходе исследования было проанализировано 10 388 случаев (с сердечно-сосудистыми заболеваниями), которых сопоставили с 51 672 участниками (по возрасту и полу) из контрольной группы (без сердечно-сосудистых заболеваний).

Оказалось, что более продолжительный прием лекарств от СДВГ был связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто их не использовал. Случаи включали в себя ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, гипертонию, сердечную недостаточность, аритмию, тромбоэмболические заболевания, заболевания артерий и другие формы заболеваний сердца.

Долгосрочное использование стимулятора метилфенидата повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов при использовании в течение 3-5 лет и на 19 процентов при использовании в течение более пяти лет. Лисдексамфетамин был связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний на 23 процента в течение 2-3 лет и на 17 процентов в течение более трех лет применения. Атомоксетин имел повышенную связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая была значимой только в течение первого года применения (на 7 процентов).

СДВГ — распространенное психическое заболевание, характеризующееся невнимательностью, импульсивностью и гиперактивностью. Фармакологическая терапия часто включает стимуляторы, такие как метилфенидат и декстроамфетамин-АМФ. Эти стимуляторы вызывают у большинства людей нервозность, возбуждение и беспокойство, но помогают людям с СДВГ, позволяя им лучше сосредоточиться. Связываясь с пресинаптическими переносчиками дофамина или блокируя механизмы обратного захвата, стимуляторы позволяют восстановить подавленные уровни нейротрансмиттеров катехоламинов у пациентов с СДВГ.