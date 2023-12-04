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08:33, 4 декабря 2023Мир

Аналитики заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году

AP: доходы от продажи оружия упали в 2022-м по сравнению с 2021 годом

Фото: Stringer / Reuters

Несмотря на рост производства из-за конфликта на Украине, доходы от продажи оружия упали в 2022 году на 3,5 процента в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на рейтинг 100 лучших компаний в сфере военно-промышленного комплекса Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам (...) Однако были подписаны новые контракты, в частности на боеприпасы, от которых можно было ожидать увеличения доходов в 2023 году и в последующий период», — отметила директор программы военных расходов и производства вооружений независимого института Люси Беро-Сюдро.

В опубликованном рейтинге из 100 компаний сорок две являются американскими, на них приходится 51 процент от всего объёма продаж. Падение их доходов на 7,9 процента объясняются проблемами с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы как непреодоленных последствий пандемии COVID-19. Кроме того, доход с нынешних заказов по отправке оружия Украине может вырасти только спустя два или три года.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о значительном наращивании США финансирования производства снарядов. Он уточнил, что это произошло из-за больших объемов военной помощи Киеву. По словам главы американского оборонного ведомства, за последние пять лет инвестиции в производство боеприпасов выросли почти на 50 процентов.

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      Максим Габриелян
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