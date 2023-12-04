Армия Израиля уточнила число погибших солдат

Армия обороны Израиля: общее число погибших солдат достигло 398 человек

В общей сложности в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 398 израильских солдат. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ).

Уточняется, что в ходе операции Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа были убиты еще двое военнослужащих, общее число погибших солдат с момента начала наступления достигло 72. Наибольшие потери израильская армия понесла в день нападения ХАМАС на страну, говорится в материале.