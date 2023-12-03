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14:35, 3 декабря 2023Мир

Раскрыты планы Израиля на следующий этап конфликта с ХАМАС

NYT: ЦАХАЛ проведет в Газе операцию высокой интенсивности в ближайшие недели
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Следующая фаза в конфликте Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС не будет затяжной. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) cо ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По словам анонимного источника газеты, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет в секторе Газа операцию высокой интенсивности в ближайшие недели, а затем, вероятно, перейдет «в режим низкой интенсивности».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу после нарушения палестинским движением соглашения о прекращении огня. Известно, что приказ возобновить огонь был отдан после того, как ХАМАС отказалось освободить 15 женщин и двух детей в рамках соглашения о перемирии.

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      Семен Александров
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