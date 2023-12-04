Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:22, 4 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего воспитателя в российском регионе осудили за избиение ребенка в лагере

В Чувашии экс-воспитателю дали 6 лет колонии за избиение ребенка в лагере

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Чувашии приговорил к шести годам лишения свободы 24-летнего бывшего воспитателя, виновного в жестоком обращении и незаконном лишении свободы в отношении подростка в специализированном детском лагере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением»), пунктам «г», «е» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, совершенное группой лиц»), пунктам «а», «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, совершенное группой лиц») и части 4 статьи 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать должности по работе с детьми сроком на три года.

По данным следствия, летом 2021 года фигурант работал воспитателем в коммерческом лагере-тренинге для детей, в том числе с девиантным поведением. Находясь на территории, он жестоко обращался с одним из несовершеннолетних воспитанников, истязая его, лишая свободы и причиняя ему физические и психические страдания. Для своих действий обвиняемый привлекал несовершеннолетнего воспитанника реабилитационного центра, расположенного на той же территории.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      У США заканчиваются деньги для помощи Украине. Почему Киев может лишиться поддержки Вашингтона?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Россиянам назвали спортивный минимум для продления молодости

      19-летний футболист «Локомотива» оценил слухи о драке с Дзюбой

      Евросоюз объявит о начале переговоров с Украиной по вступлению

      Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности

      В России высказались о проблемах с военной помощью США Украине

      Главный нефтеконкурент России не захотел слезать с сырьевой иглы

      Предложена гипотеза о существовании космических организмов

      Названы пять самых грязных мест в салоне самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости