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15:42, 4 декабря 2023Экономика

Акции китайского поставщика компонентов вакцины от COVID-19 рухнули

Стоимость поставщика компонентов вакцины AstraZeneca от COVID-19 упала на 24 %

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китайская медицинская компания WuXi Biologics Cayman, поставляющая компоненты для вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, растеряла четверть своей стоимости на торгах в Гонконге. Об этом пишет Bloomberg.

Падение цен на акции на 24 процента связано с обзором производителя, в котором он признал, что испытывает сложности с продажами. Всего с начала года компания, одна из ведущих в этой области в Китае, подешевела почти в два раза.

Падение доходов в проектах, связанных с коронавирусом, стало одной из причин обвала, утверждают в производители. Несмотря на то, что большая часть деятельности компании не имеет отношения к COVID-19, знаковый результат повлиял на инвесторов.

Также WuXi Biologics Cayman сообщила о сокращении ряда проектов и задержке трех очень крупных проектов из-за необходимости одобрения регулятора. Аналитик Exome Asset Management Ици Лю добавил, что многие заказчики компании — небольшие биотехнологические предприятия, которые в условиях высоких процентных ставок не могут позволить себе исследования.

Результат WuXi Biologics Cayman повлиял на весь сектор. Вместе с ней падает рыночная стоимость таких крупных производителей лекарств, как Pharmaron Beijing (минус 14,27 процента) и Asymchem Laboratories (минус 10 процентов).

Ранее сообщалось, что на фоне сложностей и неопределенностей в экономике КНР инвесторы четвертый месяц подряд распродают акции китайских компаний, что стало самым продолжительным периодом в истории. В результате в ноябре основной китайский фондовый индекс CSI 300 снизился на 2,1 процента, что стало худшим результатом среди ведущих мировых индексов.

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      Платон Щукин
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