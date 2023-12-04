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09:30, 4 декабря 2023Россия

Тысячи москвичей посетили экскурсии в крупнейших больницах России

Ракова: более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейшие больницы России

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Более 11 тысяч москвичей посетили открытые экскурсии в Боткинскую больницу и Инфекционную клиническую больницу (ИКБ) №1. Посетители экскурсий смогли изнутри познакомиться с новыми флагманским и урологическим центрами Боткинской больницы, а также с полностью новым комплексом ИКБ №1. Об экскурсиях в крупнейшие больницы России рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, экскурсии в новые больницы в Москве начали проводить в 2023 году. «Формат оказался невероятно востребованным и получил позитивные отклики от горожан, — отметила вице-мэр. — Мы даже расширяли число слотов записи из-за высокого спроса».

Мы рады тому, как тепло москвичи приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

На экскурсии в новых центрах Боткинской больницы посетители смогли увидеть работу цифровой клиники, высокотехнологичное оборудование, уникальных хирургических роботов DaVinci, гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. Кроме того, для гостей работала фотозона.

В ИКБ №1 москвичам рассказали о специфике лечения инфекционных болезней и системе мельцеровских боксов для исключения распространения инфекций. Посетителям экскурсии также показали операционную, отделение интенсивной терапии, родильный блок и кувезный бокс для выхаживания недоношенных детей. Также для гостей провели иммерсивное шоу «Заражение», на котором они могли попробовать себя в роли врача.

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      Инга Разумовская
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