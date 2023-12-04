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17:50, 4 декабря 2023Мир

Евросоюз решил попросить Китай повлиять на Россию для завершения СВО

Евросоюз попросит Китай повлиять на Россию для завершения СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Евросоюз планирует на саммите с Китаем 7 декабря поднять тему специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает высокопоставленный представитель ЕС, руководители европейского блока хотят попросить Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить конфликт на Украине. Помимо этого, Брюссель хочет попросить Китай взаимодействовать с президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, по «формуле мира».

«Наш приоритет [на саммите ЕС — Китай] — Украина. Нам нужно, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы остановить войну», — высказался европейский чиновник.

Ранее Вашингтон предупредил Китай о возможных санкциях, в случае если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Калифорнии.

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