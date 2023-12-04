Евросоюз решил попросить Китай повлиять на Россию для завершения СВО

Евросоюз попросит Китай повлиять на Россию для завершения СВО на Украине

Евросоюз планирует на саммите с Китаем 7 декабря поднять тему специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает высокопоставленный представитель ЕС, руководители европейского блока хотят попросить Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить конфликт на Украине. Помимо этого, Брюссель хочет попросить Китай взаимодействовать с президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, по «формуле мира».

«Наш приоритет [на саммите ЕС — Китай] — Украина. Нам нужно, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы остановить войну», — высказался европейский чиновник.

Ранее Вашингтон предупредил Китай о возможных санкциях, в случае если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Калифорнии.