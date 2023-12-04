В России высказались о проблемах с военной помощью США Украине

Сенатор Климов усомнился в ослаблении военной помощи США Украине

США не перестанут оказывать Украине военную помощь для противостояния с Россией, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о проблемах Вашингтона с поддержкой Киева в конфликте с Москвой.

«Во-первых, есть серые каналы поставок. Во-вторых, США запросто могут возложить определенную компенсацию вооружений и боеприпасов на их европейских союзников. Шансы, что Конгресс завернет инициативу [президента США Джо] Байдена, есть, но это не потому, что они нас любят и не хотят Украине помочь, а потому что хотят усложнить жизнь Демократической партии перед выборами. Чем меньше мы будем рассчитывать на все эти "лотерейные билетики", тем успешнее будем действовать в своих национальных интересах», — сказал он.

Как передает Reuters, у Вашингтона практически закончились время и средства на помощь Украине. Об этом в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она отметила, что к концу года у Вашингтона могут закончиться деньги, чтобы покупать оружие и технику Киеву.

В ноябре американский лидер подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю. Эта мера была необходима, чтобы государственные органы не приостановили работу из-за разногласий по бюджету.