Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Торино
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|14-й тур
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|15-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:15, 4 декабря 2023Спорт

Футболист ЦСКА отреагировал на слова Карпина о дебилах

Федор Чалов заявил, что ему тяжело оценивать слова Валерия Карпина о дебилах

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Футболист московского ЦСКА Федор Чалов отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, назвавшего дебилами судей, решивших проводить встречу команд в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в снегопад. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Карпин раскритиковал проведение матча при сильном снегопаде. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

По словам игрока, ему тяжело оценивать высказывание специалиста. «Мы живем в России, составляют такой календарь. У нас может быть вообще любая погода. Это сложный вопрос. Конечно, можно было перенести на весну, но не мне судить», — заявил Чалов.

Матч ЦСКА и «Ростова» прошел в Москве 3 декабря. Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о бегстве украинских военных из-под Артемовска. Что известно о боях за последний путь снабжения ВСУ?

      В США предрекли применение Су-57 против F-16 на Украине

      Долги Валерия Меладзе перед налоговой увеличились в шесть раз

      Нанесенный пляжам Сочи ущерб от урагана оценили в 200 миллионов рублей

      В Литве предложили запретить выдачу ВНЖ большинству белорусов

      Россия поставила Евросоюзу рекордные объемы сжиженного газа

      Продажи «АвтоВАЗа» начали падать

      В Москве начался суд над крупнейшей бандой телефонных мошенников

      Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась с изуродованным телом

      Бородин призвал вернувшуюся из США Орбакайте высказаться по поводу СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости