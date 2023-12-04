Футболист ЦСКА отреагировал на слова Карпина о дебилах

Федор Чалов заявил, что ему тяжело оценивать слова Валерия Карпина о дебилах

Футболист московского ЦСКА Федор Чалов отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, назвавшего дебилами судей, решивших проводить встречу команд в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в снегопад. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Карпин раскритиковал проведение матча при сильном снегопаде. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

По словам игрока, ему тяжело оценивать высказывание специалиста. «Мы живем в России, составляют такой календарь. У нас может быть вообще любая погода. Это сложный вопрос. Конечно, можно было перенести на весну, но не мне судить», — заявил Чалов.

Матч ЦСКА и «Ростова» прошел в Москве 3 декабря. Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.