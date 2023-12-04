Индия решила вывести войска с территории Мальдивских островов

Индия согласилась вывести свои войска с территории Мальдивских островов

Индия выведет свои войска с Мальдивских островов. Об этом сообщил президент островного государства Мохамед Муиззу, передает The Hindustan Times.

Решение было принято на полях климатического саммита ООН COP28.

Сейчас на Мальдивах размещены до 80 индийских военнослужащих, они занимаются обслуживанием двух вертолетов и самолета, переданных Нью-Дели для борьбы с последствиями природных катаклизмов и оказания гуманитарной помощи.

Издание отмечает, что Муиззу, которого считают прокитайским политиком, требовал вывода всего индийского военного персонала, включая пилотов. При этом переговоры о продолжении эксплуатации авиатехники Мальдивами еще продолжаются, так как Мале «признает полезность этой авиации».

