Мощное извержение вулкана в Индонезии попало на видео

Мощное извержение вулкана Марапи в Индонезии засняли на видео

На индонезийском острове Суматра проснулся вулкан Марапи — самый активный в регионе. Видео мощного извержения публикует газета The Times.

На кадрах видны клубы дыма и столб пепла до трех тысяч метров высотой. Автомобили, дороги и дома покрылись черной пылью. В регионе объявлен второй — наивысший — уровень опасности. Нахождение в радиусе трех километров от главного кратера запрещено. В момент извержения на склонах Марапи оказалось 75 скалолазов. 11 альпинистов спасти не удалось, 12 — пропали без вести. На эвакуацию тела уходит от четырех до шести часов. Спасатели продолжают поиски, передает Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Сейчас японские сейсмологи выясняют, спровоцирует ли это извержение волну цунами. Высота вулкана Марапи составляет 2 891 метр. Самое страшное его извержение произошло в 1979 году — оно унесло жизни 60 человек. Индонезия расположена в Тихоокеанском огненном кольце. На территории страны находится 127 действующих вулканов.

Ранее на видео засняли извержение вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Несмотря на высокую активность вулкан не представляет угрозы ни для местного населения, ни для воздушных судов.