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12:10, 4 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали отсутствие международной изоляции России

Советник офиса Зеленского Подоляк признал отсутствие изоляции России

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что международная изоляция России сейчас отсутствует. Видео опубликовано в канале Klymenko Time.

В эфире телеканала FREEДОМ Подоляк ответил на недоумение телеведущего из-за участия российского министра Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Журналист поинтересовался, возможна ли дальнейшая политическая изоляция России.

«Изоляции [России] нет», — сказал советник президента Украины.

Ранее Михаил Подоляк рассказал о раздражении среди граждан Украины из-за отсутствия военных успехов и коррупции среди властей. По его мнению, украинское общество сейчас находится в депрессии.

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      Юрий Леонов
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