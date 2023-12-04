На Украине признали отсутствие международной изоляции России
Советник офиса Зеленского Подоляк признал отсутствие изоляции России
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что международная изоляция России сейчас отсутствует. Видео опубликовано в канале Klymenko Time.
В эфире телеканала FREEДОМ Подоляк ответил на недоумение телеведущего из-за участия российского министра Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Журналист поинтересовался, возможна ли дальнейшая политическая изоляция России.
«Изоляции [России] нет», — сказал советник президента Украины.
Ранее Михаил Подоляк рассказал о раздражении среди граждан Украины из-за отсутствия военных успехов и коррупции среди властей. По его мнению, украинское общество сейчас находится в депрессии.