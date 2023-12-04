Известный актер заставил друга продать квартиру

Актер Сергей Астахов в молодости заставил друга продать квартиру

В молодости известный актер Сергей Астахов заставил друга Романа Вертманова продать квартиру ради вложений в бизнес. Об этом сам артист и его бывший однокурсник рассказал в эфире программы «Секрет на миллион».

По словам Вертманова, Астахову понадобились средства для создания собственного театра. «Я заставил продать его свою квартиру. Но тогда деньги были другие. Он поверил мне», — добавил Астахов.

Получив средства, Астахов и Вертманов отправились в Геленджик вместе с купленным оборудованием. В результате вся сумма, в том числе заработанные на юге деньги, была потрачена. Актер признался, что ему было стыдно перед другом. Позже квартиру удалось вернуть, Астахов выплатил Вертманову половину суммы за недвижимость.

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