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16:25, 4 декабря 2023Среда обитания

Известный актер заставил друга продать квартиру

Актер Сергей Астахов в молодости заставил друга продать квартиру

Кадр: НТВ / Rutube

В молодости известный актер Сергей Астахов заставил друга Романа Вертманова продать квартиру ради вложений в бизнес. Об этом сам артист и его бывший однокурсник рассказал в эфире программы «Секрет на миллион».

По словам Вертманова, Астахову понадобились средства для создания собственного театра. «Я заставил продать его свою квартиру. Но тогда деньги были другие. Он поверил мне», — добавил Астахов.

Получив средства, Астахов и Вертманов отправились в Геленджик вместе с купленным оборудованием. В результате вся сумма, в том числе заработанные на юге деньги, была потрачена. Актер признался, что ему было стыдно перед другом. Позже квартиру удалось вернуть, Астахов выплатил Вертманову половину суммы за недвижимость.

Ранее певец Николай Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта. Артист планирует работать «без остановки», так как потратил много средств на переделку жилья.

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      Александра Качан
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