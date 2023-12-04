Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах

Комитет Госдумы одобрил поправку о введении обязательного урока труда в школах

Комитет Государственной Думы по просвещению одобрил поправку к законопроекту о запрете телефонов в школах, которая предусматривает введение с начала нового учебного года обязательного урока труда в начальных и средних классах. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает РИА Новости.

Авторами поправки стали депутаты нижней палаты парламента во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает детям на уроке использовать телефоны и другие гаджеты, в ноябре этого года. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. По мнению авторов законопроекта, подобные изменения, помимо прочего, усилят главенствующую роль школьных преподавателей.

Впоследствии в нижнюю палату парламента внесли поправку, которая запрещает использовать телефоны в школе даже в образовательных целях, хотя в первоначальной версии образовательные цели, как и экстренные случаи, были исключением.