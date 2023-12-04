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18:55, 4 декабря 2023Спорт

Костомаров рассказал о предстоящей операции

Роман Костомаров заявил, что весной ему предстоит пластическая операция на руке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о предстоящей операции. Его слова приводит ТАСС.

Бывший спортсмен заявил, что весной 2024 года ему предстоит пластическая операция на руке, а затем ее протезирование. «Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез», — поделился подробностями он.

2 декабря Костомаров рассказал, что чувствовал после попадания в больницу. Он заявил, что не хотел жить в первые месяцы после госпитализации.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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      Анастасия Борисова
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