Роман Костомаров заявил, что весной ему предстоит пластическая операция на руке

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о предстоящей операции. Его слова приводит ТАСС.

Бывший спортсмен заявил, что весной 2024 года ему предстоит пластическая операция на руке, а затем ее протезирование. «Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез», — поделился подробностями он.

2 декабря Костомаров рассказал, что чувствовал после попадания в больницу. Он заявил, что не хотел жить в первые месяцы после госпитализации.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.