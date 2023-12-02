Фигурист Роман Костомаров рассказал о нежелании жить в первые месяцы в больнице

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что чувствовал после попадания в больницу. Его слова приводит ТАСС.

«Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить. Благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами "не сдавайся", "мы вместе", "мы пройдем этот путь", "нужно идти вперед"», — заявил он, добавив, что не понимал, почему эта ситуация произошла с ним. Костомаров предположил, что справиться с болезнью ему помогла спортивная закалка.

Ранее Костомаров рассказал, что пробовал стоять на коньках. «Скоро выйду на лед», — поделился он. При этом фигурист подчеркнул, что не ставит себе сроков, так как пока только привыкает к новым ощущениям.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.