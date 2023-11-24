Костомаров анонсировал выход на лед на коньках

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что скоро выйдет на лед на коньках

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров анонсировал свой выход на лед на коньках. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший спортсмен заявил, что пробовал стоять на коньках. «Понимаю, что могу найти баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лед», — посчитал он. При этом Костомаров подчеркнул, что не ставит себе сроков, так как пока только привыкает к нынешним ощущениям.

6 ноября Костомаров оценил шансы встать на коньки после протезирования. Спортсмен заявил, что выход на лед на коньках — его главная цель. По его мнению, ежедневные тренировки помогут ему сделать это в ближайшее время.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.