Курс доллара превысил 91 рубль

Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября

Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные площадки. По данным на 17:09 курс американской валюты составлял 91,14 рубля, что на 0,75 процента больше итога предыдущих торгов.

Доллар начал расти на московской бирже еще в пятницу, 1 декабря, преодолев отметку в 90 рублей. Торги начались с отметки 89,39 рубля. На максимуме американская валюта дорожала до 90,08 рубля.

По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, ослабление курса национальной валюты связано с итогами заседания ОПЕК+, на котором было решено сократить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года.

«В принципе, мне кажется, что в какой-то степени возврат на 90 отражает какие-то колебания объемов продаваемой валютной выручки (...) Может быть, мы останемся на 90, я не жду какого-то сильного ослабления курса», — сказала эксперт.