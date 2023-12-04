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14:47, 4 декабря 2023Из жизни

Медведь растерзал домашних животных в Сочи

В Сочи медведь из национального парка растерзал собаку и теленка

Кадр: Telegram-канал «ЧП Сочи»

В Сочи медведь задрал собаку и теленка. Об этом сообщает сайт Sochi1.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Малый Ахун, который располагается в непосредственной близости к Сочинскому национальному парку. Местные жители утверждают, что недавно у них стали пропадать домашние животные и скот. Виною всему оказался медведь, который повадился ходить к СНТ «Юг».

На место происшествия приезжали сотрудники национального парка и составили протокол о нанесении ущерба.

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В 2021 году сообщалось, что жители Сочи стали жаловаться на нашествие медведей. По словам начальника отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваза Пруидзе, это связано с тем, что медведям не хватает еды в лесу, и они выходят на поиски пропитания в город.

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      Олег Парамонов
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