Министр обороны Литвы назвал свою страну сильным союзником США

Министр обороны Литвы Анушаускас назвал свою страну сильным союзником США

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал свою страну сильным и преданным союзником США. Об этом пишет «Sputnik Литва».

«Соединенным Штатам нужны такие сильные и преданные союзники, как Литва», — заявил Анушаускас на оборонном форуме в США, подчеркивая важность союза для обеих стран.

По его словам, все американские официальные лица, с которыми он общался, высоко оценили усиление обороны Литвы и ее активную оборонную политику.

Также Анушаускас сообщил, что американские коллеги призвали Вильнюс не останавливаться и продолжать работу по усилению военного потенциала.

Ранее министр обороны Литвы сообщил о получении от США новой партии боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Switchblade 600. Стоимость контракта оценивается по меньшей мере в 45 миллионов евро.